Respecte votre vie privée. De bout en bout.

Vos données vous appartiennent toujours, et seulement à vous. Nous ne faisons pas de publicité et ne recueillons pas de données personnelles sensibles. Nous sommes financés directement par nos utilisateurs qui paient le montant de leur choix pour elementary OS et les applications dans le Centre d'Applications. Et c'est comme ça que cela devrait être.